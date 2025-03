Julio Casares vê acordo com patrocinador perto e avalia possível parceria com empresário grego

"Ele tá cada vez mais próximo, porque veio para o Brasil, queria me conhecer, isso há oito meses. Fui duas vezes a Londres e as coisas estão muito próximas em trocas de documentos. Nós esperamos que logo a gente possa anunciar com responsabilidade, depois que tiver assinado, vamos aprovar no conselho deliberativo, discutir. Eu não tenho dúvida que vai ser um divisor de águas. Não é venda da base, o patrimônio é de São Paulo, o clube é majoritário e vai continuar revelando", pontuou.

"O São Paulo vai receber atletas semi-prontos, com o potencial de jogar no profissional, trazendo performance esportiva e ativos comerciais. Nós vamos ter uma ponte aérea mais rápido para a Europa. O jogador que virá ao São Paulo sabe que em dois ou três anos performando bem, ele pode estar na Europa, no Nottingham Forest ou no Olimpiacos, ou no Rio Ave. Então é uma plataforma esportiva, não só um braço financeiro", completou.

Julio Casares está em Luque, no Paraguai, para o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O presidente projetou o caminho do São Paulo em busca ao título.

"Quando um clube é competitivo e vai chegando, uma hora ele ganha uma conquista, um campeonato, outra hora ele vai chegar no vice-campeonato, mas vai chegar. A nossa expectativa é que nessa Libertadores a gente chegue o quanto possível mais próximo da final", finalizou.