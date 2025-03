Giro do NBB: Pinheiros bate São José e se classifica aos playoffs

Com a vitória, o Pinheiros alcançou a sexta posição, com 44 pontos. Por sua vez, o São José fica na nona colocação, com 43. Ambos os clubes estão na zona dos playoffs. Das 18 equipes do NBB, 16 avançam às oitavas de final.

No próximo sábado, o Pinheiros recebe o Corinthians, às 17h10 (de Brasília). Já o São José se prepara para enfrentar o Fortaleza, em casa, no dia 31, às 19h30.

União Corinthians x Paulistano

Em outro jogo nesta noite de segunda-feira no NBB, o União Corinthians bateu o Paulistano por 83 a 78, em casa. Apesar de sair com um resultado negativo, o destaque do jogo foi Brunão, ala-pivô dos visitantes. O jogador foi o cestinha da partida e marcou um duplo-duplo, com 21 pontos e dez rebotes.

Com a vitória, o União Corinthians chegou aos 43 pontos e alcançou a sétima colocação. A equipe tem 16 vitórias e 11 derrotas e conta com um jogo a menos em relação aos concorrentes. Por sua vez, o Paulistano fica na 12ª posição, com 41 pontos.

No próximo sábado, o União Corinthians enfrenta o Minas, fora de casa, às 18h. Já o Paulistano recebe o Pato Basquete nesta quarta-feira, às 19h30.