Filipe Luís cita privilégio de disputar Mundial com o Flamengo e espera "choque cultural" nos EUA

Após o Flamengo conquistar o 39º título de Campeonato Carioca no último domingo, a Fifa realizou uma entrevista com Filipe Luis. O treinador do Rubro-Negro falou sobre a disputa do Mundial de Clubes, que será em junho, nos Estados Unidos.

Como o torneio é uma uma novidade no futebol, o técnico, que pendurou as chuteiras em 2023, não teve a oportunidade de participar. Agora no banco de reservas, ele destacou o privilégio que será dirigir o Flamengo nesta nova competição da Fifa.

"Um campeonato novo como o Mundial de Clubes, como é esse campeonato que vai ter agora na metade do ano, eu não tive a possibilidade de disputar como jogador porque não existia. Então, estou tendo a oportunidade de disputar como técnico e liderando o clube do meu coração, o clube que eu amo, o clube em que me aposentei", disse.