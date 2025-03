Filipe Luís celebra título do Flamengo no Carioca e diz: "Eu quero mais!"

Este foi o 39º título do Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra lidera o Rio de Janeiro em títulos, com seis a mais do que o Fluminense, segundo colocado. O Vasco possui 24 e o Botafogo 21 conquistas.

O próximo jogo do Mengão será a estreia do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. O jogo será no Maracanã, no dia 29 de março (sábado), às 21h (de Brasília).