Fifa divulga a quarta edição de seu relatório informativo sobre o futebol feminino

Nesta segunda-feira, a Fifa publicou a quarta edição do Setting the Pace, o seu relatório informativo de benchmarking que fornece informações sobre os fatores que impulsionam o sucesso de clubes e ligas de futebol feminino.

Após o lançamento das três primeiras edições, que se concentraram nas 30 a 34 principais ligas de futebol feminino do mundo, a quarta edição marca uma evolução significativa, pois vai além do setor de elite do esporte e passa a abranger três "níveis" de ligas de futebol feminino. No total, o relatório monitora diretamente 86 ligas e 669 clubes, traçando um panorama cada vez mais preciso do cenário global do futebol feminino de clubes.

A quarta edição do relatório foi aberta à participação de cada uma das 211 federações afiliadas à Fifa, com base no fato de que uma liga de futebol feminino de primeira linha está em funcionamento no seu país. Essa medida foi tomada pela Fifa para garantir que informações e dados aprimorados pudessem ser coletados globalmente em seis áreas principais: esporte, governança, cenário financeiro, engajamento dos torcedores, dados e digital e assuntos relacionados às jogadoras.