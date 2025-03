Dorival Júnior projeta duelos da Seleção contra Colômbia e Argentina: "Dois grandes jogos"

ISSO É BRASIL! ???

Com 18 pontos conquistados, a Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição nas Eliminatórias. O Brasil está invicto há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates no período. No entanto, a equipe do técnico Dorival Júnior vem de resultados decepcionantes contra Venezuela (1 a 1) e Uruguai (1 a 1).

Depois de encarar a Colômbia, 4ª colocada, com 19 pontos, o Brasil viaja para visitar a Argentina no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Atuais bicampeões da Copa do América e campeões do Mundo, os argentinos lideram as Eliminatórias, com 25 pontos somados.