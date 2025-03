Conmebol define grupos da Sul-Americana; confira a chave do Corinthians

A Conmebol realizou na noite desta segunda-feira o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. A competição conta com sete clubes brasileiros.

O Corinthians ficou no Grupo C, com América de Cali (COL), Huracán (ARG) e Racing (URU).

Nos potes, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio foram cabeças de chave. O Vasco estava no pote 2, enquanto Corinthians e Vitória ficaram no pote 4. Durante o sorteio, equipes do mesmo país não podiam ficar no mesmo grupo, mesmo se esses clubes vieram da Libertadores, como o Timão.