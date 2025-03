Com assistência no Derby, Memphis alcança mais uma meta no Corinthians e receberá novo bônus

Em bônus, Memphis já soma mais pouco mais R$ 3 milhões. Isso porque o craque já tinha recebido este valor quando chegou a 15 participações em gols pelo time alvinegro - meta atingida com a assistência para Carrillo no duelo contra a Universidad Central-VEN, neste ano, no jogo de ida da segunda fase da Libertadores.

Conforme previsto em contrato, o camisa 10 corintiano, inclusive, ainda pode embolsar o valor de R$ 1.575.201,00. outras duas vezes caso alcance os números de 25 e 30 participações em gols pelo Timão.

Além disso, o possível título do Corinthians no Paulistão, que agora parece mais próximo, também pode render uma quantia milionária a Memphis. O holandês pode ativar mais uma das cláusulas estipuladas em seu contrato com o clube e receber quase todo o prêmio entregue pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao campeão.

Como já mencionado acima, o contrato do atacante com o clube do Parque São Jorge reúne bônus atrelados a metas. E se uma delas menciona números individuais, outra cita a conquista de títulos, independente de qual seja ele (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana).