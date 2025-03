China convoca meia brasileiro ex-Santos para eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção treinada pelo croata Branko Ivankovic também convocou o zagueiro inglês Tyias Browning, que usa o nome chinês Jiang Guangtai.

Classificação e jogos Eliminatórias Asiáticas

Situação da China nas Eliminatórias

A China enfrentará nesta quinta-feira a Arábia Saudita fora de casa e receberá a Austrália na terça-feira da próxima semana, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção chinesa é a última em seu grupo, mas com os mesmos seis pontos que Indonésia, Arábia Saudita e Bahrein, que têm vantagem no saldo de gols. A Austrália tem apenas um ponto a mais, enquanto o Japão lidera o grupo com 16 pontos.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para o Mundial, enquanto o terceiro e o quarto passarão por outra etapa das eliminatórias.