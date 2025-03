CBF dá início ao programa de Liderança Feminina do Futebol Conmebol-Uefa

Nesta segunda-feira, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), deu início ao Programa de Liderança Feminina do Futebol Conmebol-Uefa. Em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o mandatário agradeceu a presença das representantes da Conmebol, da Uefa e de todas as associações filiadas à Conmebol e à Concacaf e fez menção especial aos presidentes da Conmebol, Alejandro Domínguez, e da Uefa, Aleksander Ceferin.

"Gratidão aos presidentes Alejandro e Aleksander por confiarem no Brasil para sediar este evento tão relevante, na primeira edição do programa na América do Sul. Quero estender os cumprimentos às Senhoras Monserrat Jiménez, Diretora Jurídica e Secretária Adjunta da Conmebol, e Graciela Garay, Diretora de Ética e Conformidade da Conmebol, que conduziram brilhantemente toda a articulação com a Uefa para que este evento acontecesse no Brasil. E também à Denise Naamã, cuja dedicação e trabalho incansáveis foram fundamentais para tornar este evento uma realidade aqui na CBF", comentou Ednaldo.

O evento consiste em uma série de reuniões, seminários e atividades para mulheres que ocupam cargos importantes no meio do futebol, para que elas possam compartilhar experiências e mostrar a importância de tê-las em lugares relevantes no esporte. A conferência ocorre na sede da CBF até esta sexta-feira.