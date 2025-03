Barcelona confirma lesões de Marc Casadó e Iñigo Martínez

MEDICAL NEWS | Tests this morning revealed that first-team player M. Casadó has a ligament injury in his right knee. He will undergo further testing to determine the full extent of the injury and subsequent treatment. pic.twitter.com/4Kd4Wflwjk

? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2025

Nesta manhã, após alguns exames no departamento médico do clube, o volante apresentou uma lesão no ligamento do joelho direito. Por se tratar de uma lesão mais séria, o Barcelona fará mais testes para descobrir a sua extensão e qual tratamento utilizar.

Já o zagueiro apresentou um inchaço no joelho esquerdo e está nos cuidados da equipe médica. Recentemente, o clube renovou o contrato com o jogador de 33 anos até junho de 2026.

Agora, Hans Flick tem cinco jogadores indisponíveis para os próximos desafios da temporada. Além de Casadó e Martínez, o técnico já não contava com Andreas Christensen, Ter Stegen e Marc Benal.

Os jogadores serão baixas na seleção espanhola na Liga das Nações. Nesta quinta-feira, no Feyenoord Stadium, a equipe do técnico Luis de la Fuente enfrentará a Holanda no primeiro jogo das quartas de final, às 16h45 (de Brasília).