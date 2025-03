Bap acredita que grupo do Flamengo na Libertadores está "de bom tamanho" e minimiza viagens

Na noite dessa terça-feira, após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, disse que o grupo do Rubro-Negro "ficou de bom tamanho". Bap também foi otimista em relação ao torneio e minimizou a logística de viagens que o clube enfrentará.

O caminho do Mengão está definido! Estamos no grupo C, junto com a LDU-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG. PRA CIMA DELES, FLAMENGO! pic.twitter.com/eHGWgukbUe