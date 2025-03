Atletas brasileiros treinam para Mundial Indoor de Atletismo na China

Ao todo, o Mundial Indoor contará com 576 competidores (264 mulheres e 312 homens), de 127 países. O torneio acontecerá no Cubo de Nanjing, estádio no Centro de Treinamento de Esportes, no Novo Distrito de Jiangbei.

Nesse tipo de competição, o Brasil soma 17 medalhas conquistadas, sendo cinco ouros, seis pratas e seis bronzes. O último campeão do país foi em 2022, com o catarinense Darlan Romani no arremesso de peso no Mundial de Belgrado, na Sérvia.

Confira os convocados para o Mundial Indoor em Nanjing

Mulheres:

Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriú-SC) - nos 400 m