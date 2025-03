Athletico-PR protesta contra arbitragem em reunião com Federação Paranaense

Nesta segunda-feira, o Athletico-PR formalizou um protesto à Federação Paranaense de Futebol, reivindicando um pênalti não marcado no empate de 1 a 1 com o Maringá, no último domingo, pela partida de ida da semifinal do Estadual. O clube ainda fez reclamações acerca das condições do campo do Estádio Willie Davids.

O protesto foi realizado em uma reunião envolvendo Rodrigo Possebon, diretor de futebol do Furacão, Hélio Curi Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol, e Anderson Carlos Gonçalves, presidente da comissão de arbitragem.

O Athletico-PR divulgou uma nota citando os pontos apresentados durante a reunião. Além das reclamações, o clube pediu publicamente uma punição à equipe de arbitragem da partida, por conta de um pênalti não marcado aos 22 minutos do segundo tempo. A direção da equipe rubro-negra não concordou com a análise do VAR e julgou o lance como "claro".