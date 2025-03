Após vitória do Inter Miami, Messi tem mais participações em gols do que jogos disputados em 2025

O Inter Miami venceu o Atlanta United, neste domingo, por 2 a 1, pela Major League Soccer (MLS), no Mercedes-Benz Stadium. Autor do primeiro gol, o argentino Lionel Messi soma mais participações em gols no ano do que jogos disputados.

Em cinco jogos, sendo titular em quatro oportunidades, Messi tem quatro gols marcados e duas assistências. Segundo dados do Sofascore, o argentino precisou de apenas 63 minutos para participar de um gol. O craque ainda finalizou 17 vezes, sendo 11 delas no alvo, deu nove passes decisivos e completou 13 dribles.

Somando ainda os amistosos de pré-temporada que o Inter Miami disputou em 2025, Messi tem mais dois gols e duas assistências no ano. Desde julho de 2023 na equipe norte-americana, o craque já disputou 44 jogos, balançou as redes 38 vezes e deu 20 passes para gol.