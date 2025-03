Após título Gaúcho, Roger Machado celebra conquista do Internacional: "Na história do clube"

????? ???? ?????????????: 46x campeão gaúcho! ????

OS DONOS DO ESTADO FICAM COM A TAÇA! O RIO GRANDE É NOSSO! O MAIOR VENCEDOR E ÚNICO ???? DO RS VENCE POR 3 A 1 NO AGREGADO E É CAMPEÃO! ?????????????????? #EssaTerraTemPatrão pic.twitter.com/XZSXDLdNdy

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 16, 2025

"Sei como funciona a rivalidade no estado. Vencemos e convencemos. Reverencio minha ancestralidade. Todos na família têm lado vermelho e azul. Mas eles me trouxeram até aqui, me fizeram entender o amor por esse clube", acrescentou.

Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, no último domingo, na Arena do Grêmio, o Internacional podia até perder por um gol de diferença para levantar o título Gaúcho.

Neste domingo, já no segundo tempo, Enner Valencia abriu o placar para os donos da casa com um belo gol de falta. O Grêmio até empatou o jogo com Lucas Esteves, mas não evitou a vitória do Colorado no placar agregado.