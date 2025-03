Análise: Caixinha roda o time, Santos é eficaz no ataque e vai bem em teste antes do Brasileiro

O Santos explorou as fraquezas do Coritiba, que vai disputar a Série B, e abriu o placar quase que no primeiro lance do jogo, com gol de pênalti de Tiquinho Soares. O Peixe, contudo, tomou o empate logo depois. Gabriel Bontempo saiu jogando errado e deu a bola para o Coxa, que não desperdiçou. O erro, entretanto, foi uma falha individual do jogador, que pecou ao tentar sair do campo de defesa.

A equipe praiana se reergueu após o empate e voltou a tomar conta da partida. Zé Ivaldo, em cobrança de escanteio, fez o segundo gol. Tiquinho, em boa jogada de Soteldo pela esquerda, ampliou o placar. Além dos gols, a equipe também criou mais chances e poderia sair da primeira etapa mais confortável ainda.

Com a vitória praticamente assegurada, o Santos manteve o controle do jogo no segundo tempo. Os jogadores que entraram souberam aproveitar a oportunidade e mantiveram a intensidade dos titulares. Deivid Washington, no final do duelo, aproveitou falha do Coritiba e marcou seu primeiro gol no retorno ao Peixe, dando números finais ao amistoso.

Importante também destacar o bom jogo de Gabriel Veron. O atacante teve boas oportunidades de gol e foi bem participativo ao longo da partida. Ele, inclusive, foi, junto de Rollheiser, quem mais teve minutos em campo.

Apesar da disparidade técnica evidente entre os dois times, a vitória é importante para dar moral ao Peixe após a eliminação no Campeonato Paulista e para a preparação para o Brasileirão. A equipe estreia no torneio no próximo dia 30, contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).