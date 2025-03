Alemanha lança camisa especial em alusão aos 125 anos da federação; veja detalhes

Like a fine wine, Müller & Neuer only get better with time. ?? pic.twitter.com/PxBWDLJhBs

? German Football (@DFB_Team_EN) March 17, 2025

O design é baseado na camisa de 1974, ano em que a seleção alemã venceu a Copa do Mundo, em casa. A blusa é nas cores branca e preta para os jogadores e azul claro para os goleiros. O peito do uniforme apresenta um brasão bordado especialmente para o 125º aniversário da DFB. O símbolo lembra a placa especial que fica pendurada no local de fundação da associação, em Leipzig.

A camisa será usada pela Alemanha pela primeira vez no dia 20 de março, em Milão, na partida de ida das quartas de final da Liga das Nações, contra a Itália. A seleção feminina usará em abril.

125 anos de DFB



A Federação Alemã de Futebol foi fundada em Leipzig, mais precisamente no "Restaurant zum Mariengarten", em 28 de janeiro de 1900. Naquela época, a associação tinha 90 clubes administráveis. Hoje, existem mais de 24.000 clubes com mais de 7,7 milhões de membros.