Ainda incompleta, Seleção Brasileira faz primeiro treino em Brasília antes de enfrentar a Colômbia

A Seleção Brasileira deu início à preparação para o jogo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro treino do Brasil aconteceu na tarde desta segunda-feira, no Estádio Bezerrão, em Gama (DF). Contudo, nem todos os convocados estiveram à disposição.

Doze atletas participaram da atividade. Foram eles os goleiros Bento e Lucas Perri; os defensores Guilherme Arana, Murillo e Vanderson; os meio-campistas André e Matheus Cunha; e os atacantes Endrick, João Pedro, Rodrygo, Savinho e Vinicius Jr.

Atletas que atuam no futebol brasileiro e que disputaram jogos pelos respectivos Estaduais, no domingo, fizeram apenas trabalho de recuperação muscular. O atacante Estêvão, do Palmeiras, jogou os 90 minutos na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.