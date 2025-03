Yuri Alberto quer fazer valer 'protagonismo' em clássicos em 2025 para decidir final pelo Corinthians

No duelo seguinte, contra o Santos, na Neo Química Arena, Yuri utilizou-se da 'lei do ex' para ir às redes novamente. O artilheiro anotou dois gols no clássico alvinegro aproveitando assistências de Martínez e Memphis, respectivamente. Assim, ele foi decisivo para a vitória corintiana, já que o Santos descontou nos minutos finais.

Por fim, o último clássico do Corinthians contou com o brilho de Yuri Alberto novamente. Pela semifinal do Paulistão, também na Arena, o Timão venceu o Santos por 2 a 1. O centroavante conseguiu a finalização em cruzamento que parecia ir pela linha de fundo e foi importante na classificação à final.

Além de decidir clássicos, Yuri Alberto também é o artilheiro do Alvinegro paulista nesta temporada. O jogador balançou as redes seis vezes em 15 jogos disputados - ele ultrapassou Talles Magno, com cinco gols, graças ao tento anotado no clássico contra o Santos, no último domingo.

O camisa 9, inclusive, soma bons números contra os rivais paulistas do Corinthians. Ele tem o Santos como uma das maiores vítima da carreira, com seis gols marcados em dez partidas. Contra o São Paulo, são cinco tentos em 16 jogos, enquanto contra o Palmeiras, acumula quatro gols em 17 duelos.

Agora, Yuri Alberto quer fazer valer o protagonismo em clássicos neste ano para voltar a marcar contra o Palmeiras e ajudar o Timão a erguer o título estadual. O clube procura encerrar um jejum de seis anos sem taças, já que não teve mais nenhuma conquista depois de 2019.