Torcida do Corinthians faz festa em frente ao CT e apoia elenco antes de final do Paulistão

Na tarde deste domingo, pouco antes da bola rolar para o primeiro Derby pela final do Campeonato Paulista, a torcida do Corinthians marcou presença no CT Dr. Joaquim Grava. Os torcedores estiveram na frente do centro de treinamentos e fizeram festa para apoiar o elenco antes do jogo de ida.

A Fiel Torcida entoou cantos de apoio à equipe e também em provocação aos rivais. Os torcedores também acompanharam a saída do ônibus do Corinthians rumo ao Allianz Parque, palco do primeiro confronto da decisão estadual.

A movimentação da torcida corintiana em frente ao CT foi registrada pelo lateral direito Matheuzinho, que publicou um vídeo nos stories do Instagram para mostrar o apoio dos torcedores.