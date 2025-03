Thiago Monteiro perde final e fica com vice no Challenger de Santiago

Corinthians cala a casa verde com vitória maiúscula

Apesar da derrota, Thiago Monteiro terá uma evolução no ranking. O brasileiro subirá do posto 105 para o 99 ao somar 44 pontos do vice-campeonato. Porém, continua longe de sua melhor colocação na carreira ? ele já figurou em 61º lugar.

Foi o segundo título na temporada 2025 de Daniel Galan. No mês de janeiro, ele comemorou a conquista do Challenger de Punta del Este, no Uruguai.