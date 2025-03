Tetra, jejum e mais: o que está em jogo para Corinthians e Palmeiras na grande final do Paulistão

Do outro lado, o Corinthians vê a final do Paulistão como uma forma de recuperar a confiança e dar uma resposta ao seu torcedor após a eliminação precoce na Libertadores. O Timão deu adeus à competição continental após perder para o Barcelona-EQU, por 3 a 2 no agregado, na terceira fase.

De volta à final do Estadual após cinco anos, Alvinegro paulista também tem um fator especial em jogo. O clube não ganha um título há seis anos, e quer quebrar esse jejum incômodo. A última conquista corintiana foi em 2019, quando ganhou o Paulista sobre o São Paulo.

Um título também pode devolver a paz ao técnico Ramón Díaz. Com a queda na Libertadores, o treinador se viu sob pressão no comando da equipe. Apesar do presidente Augusto Melo ter bancado a permanência do argentino até o fim do ano, um possível vice pode fazer com que o trabalho da comissão seja ainda mais questionado pela torcida. O troféu estadual, inclusive, poderia ser o primeiro do comandante com o Alvinegro.

O clube do Parque São Jorge ainda vive uma missão 'invertida'. Em 2020, o Timão teve a chance de se tornar tetracampeão paulista, mas foi impedido pelo rival Palmeiras. Hoje, quem tem a tarefa de impedir o quarto título consecutivo do Verdão é o Alvinegro.

Por fim, o título do Paulistão pode representar, tanto para Corinthians como para Palmeiras, um aumento de autoconfiança para a sequência da temporada. Ambas as equipes disputam o Brasileirão e a Copa do Brasil, enquanto o Verdão briga pela Libertadores e o Timão pela Sul-Americana.

O primeiro jogo da final do Paulista está marcado para este domingo. Como o Corinthians tem a melhor campanha geral do torneio, ganhou o direito de jogar a volta em casa. O duelo acontece no próximo dia 27 de março, às 21h35, na Neo Química Arena.