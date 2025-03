Sesi Araraquara vence o Ourinhos/AOBE e mantém os 100% na LBF

Pela LBF (Liga de Basquete Feminino), o Sesi Araraquara derrotou, neste domingo, o Ourinhos/AOBE por um placar de 68 a 64. Com a vitória, os visitantes mantêm os 100% de aproveitamento na competição até o momento. O duelo inédito ficou marcado pelo retorno do ginásio Monstrinho ao torneio.

Com uma atuação de destaque, a ala Vitória Marcelino, do Sesi, recebeu o troféu de melhor jogadora da partida. No confronto, a atleta anotou 25 pontos e nove rebotes.