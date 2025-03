Sampaio Corrêa x Madureira: escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O campeão da Taça Rio vai ganhar o direito de disputar a Copa do Brasil 2026, assegurando assim uma boa receita para os cofres do clube para a próxima temporada. O Botafogo é o atual bicampeão do torneio.

Alfredo Sampaio, técnico do Sampaio Corrêa, sabe o que representa este título para o seu clube.

"Trata-se de um clube de pessoas muito sérias e isso me deixa muito feliz. Com a vaga na final, nos classificamos para a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Mas queremos o título e a vaga na Copa do Brasil".

Alfredo Sampaio não quis antecipar a escalação, mas deve manter a base do jogo de ida.

Por outro lado, o Madureira não chega em boa fase para o duelo. Após a derrota no jogo de ida, a diretoria decidiu demitir o técnico Daniel Nei. Logo, o preparador de goleiros Alex Brandão vai dirigir interinamente o time, que deve ter a base do primeiro jogo.