Sada Cruzeiro bate Praia Clube e mantém hegemonia no Sul-Americano de vôlei

Em um duelo cheio de alternativas, o Sada Cruzeiro levou a melhor diante do Praia Clube na decisão do Campeonato Sul-Americano masculino de clubes de vôlei. Na cidade de Uberlândia, o time de Belo Horizonte conquistou o torneio com um triunfo emocionante neste domingo por 3 sets a 2, parciais de 26-28, 25-16, 19-25, 32-30 e 18-16.

O título confirma a hegemonia do Sada Cruzeiro na competição. Foi a 11ª conquista da equipe no Campeonato Sul-Americano masculino de clubes de vôlei, a nona consecutivamente.