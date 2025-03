Piquerez lamenta derrota em 1ª final, mas se apoia em retrospecto de viradas do Palmeiras: "Vamos buscar"

O Palmeiras perdeu do Corinthians, na noite deste domingo, em jogo de ida da final do Campeonato Paulistas, no Allianz Parque. Com isso, o Verdão terá o trabalho de buscar a virada, fora de casa, para tentar conquistar o tetra inédito do Estadual. O lateral esquerdo Piquerez lamentou a derrota, mas se apoiou no retrospecto recente do Verdão em finais.

"Tivemos oportunidades, mas faltou efetividade. Eles chegaram uma vez só ao nosso gol e fizeram. Parabéns para eles. Jogo ruim para nós, resultado ruim. A gente vem de três finais do Paulista virando o segundo jogo. O espírito é esse. Agora é focar em trabalhar nesses dias para a próxima final e garantir o resultado porque temos que sair campeões", disse à Cazé TV.

Nas três últimas decisões, o Palmeiras saiu derrotado no primeiro jogo, mas conseguiu a virada na partida de volta. Contudo, diferentemente dos últimos três anos, a equipe comandada por Abel Ferreira disputou o jogo de volta em casa. Dessa vez, o segundo jogo acontece na Neo Química Arena.