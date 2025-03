Palmeiras tem vantagem sobre o Corinthians em decisões do Campeonato Paulista; veja retrospecto

Palmeiras e Corinthians medem forças neste domingo e com a taça do Campeonato Paulista em jogo. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). Essa será a oitava final de Estadual que os clubes decidem entre si, com o Verdão tendo leve vantagem no retrospecto.

As equipes já se enfrentaram em sete finais do Paulistão. Dessas, o Palmeiras faturou quatro taças (1936, 1974, 1993 e 2020), enquanto o Timão se sagrou campeão em outras três (1995, 1999 e 2018). Dessa forma, o Alviverde tem chance de aumentar essa vantagem, enquanto o rival tenta igualar as conquistas.

Desta vez, o Palmeiras tem a chance de "dar o troco" no Corinthians pelo Paulista de 2018. Na oportunidade, o Timão levantou a taça no Allianz Parque. O duelo também ficou marcado por uma polêmica de arbitragem, que anulou um pênalti dado ao Verdão. O presidente na época, Mauricio Galiotte, se revoltou e subestimou o torneio, chamando-o de Paulistinha e "manchado".