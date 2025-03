Palmeiras tem aproveitamento positivo em partidas eliminatórias no Allianz Parque; confira desempenho

O Palmeiras está em busca do tetracampeonato inédito do Paulistão. Neste domingo, o Verdão começa a decidir o Estadual de 2025 em jogo de ida da final, contra o Corinthians. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão coloca à prova seu bom aproveitamento em duelos eliminatórios em seus domínios.

Desde a inauguração do Allianz Parque, que aconteceu em novembro de 2014, o Verdão já disputou 49 partidas eliminatórias no local, contando jogo único ou de volta. Nesse retrospecto, levou a melhor em 36 ocasiões, passando de fase ou ficando com o título, e caiu em 13, sendo eliminado ou ficando com o vice.

Em Campeonato Paulista, são 18 duelos, com 11 classificações, 4 títulos, 2 eliminações e 1 vice-campeonato. Os títulos foram em 2020, ao vencer o Corinthians, nos pênaltis, em 2022, contra o São Paulo, 4 a 0, em 2023, após bater o Água Santa, 4 a 0, e por fim, em 2023 diante do Santos, com uma vitória por 2 a 0.