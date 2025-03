Palmeiras perde do Flamengo nos pênaltis a final da Libertadores sub-20

O Flamengo conseguiu o segundo título consecutivo da Copa Libertadores sub-20. Neste domingo, o Rubro-Negro comemorou o bicampeonato ao derrotar o Palmeiras nos pênaltis, em duelo disputado no Estádio Arsênio Erico, em Assunção, no Paraguai.

A partida foi bastante equilibrada, terminando com o placar de 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Flamengo ? que havia vencido o Boca Juniors no ano passado ? levou a melhor por 3 a 2.