Palmeiras defende invencibilidade como mandante contra o Corinthians na Era Abel Ferreira

O primeiro Derby de Abel Ferreira foi no Allianz Parque, ainda sem torcida, por conta da pandemia de covid-19. No dia 18 de janeiro de 2022, o Verdão goleou o rival por 4 a 0, com gols de Raphael Veiga (duas vezes) e Luiz Adriano (duas vezes). O compromisso foi válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2020.

Ao todo, o Palmeiras registra 52 clássicos estaduais no Allianz Parque, com 31 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Dentre os rivais do Estado, o que deu mais dificuldade é o Corinthians, contra quem o Verdão soma seis vitórias em 14 jogos. No ranking, o maior derrotado é o São Paulo (14 em 23 jogos), com o Santos vindo em seguida (11 em 15).

Enquanto a comissão técnica portuguesa já disputou 56 clássicos paulistas pelo Palmeiras e perdeu apenas 11, registrando 27 vitórias e 18 empates. Contra o Corinthians, foram 15, com sete vitórias, seis empates e duas derrotas. No último embate, os times empataram por 1 a 1, na fase de grupos do Paulistão.

O Verdão, então, tem como trunfo essa invencibilidade em casa e conta com isso para poder construir vantagem no placar nesse primeiro jogo. Os times voltam a se enfrentar, na partida de volta, no dia 27 de março, na Neo Química Arena.