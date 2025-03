Nuno Moreira destaca adaptação rápida ao time do Vasco

O Vasco venceu o Maricá por 4 a 2, em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (15), no CT Moacyr Barbosa. Os gols vascaínos foram marcados por Rayan, Sforza, Souza e Paulinho.

O time segue em preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Santos, no dia 30,... pic.twitter.com/NFrzDKBl9n

O português avaliou o período de treinos que o elenco vem tendo até o início do Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que depois que o campeonato começar, não vamos ter muito tempo para trabalhar assim. Nessas semanas, vai dar para criar os alicerces do que vai ser a equipe, da forma como vamos defender e atacar. Depois será muito mais fácil mostrar em vídeo", declarou.