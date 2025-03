Newcastle vence o Liverpool e conquista 1º título da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle é o grande campeão da Copa da Liga Inglesa 2024/25. Neste domingo, no histórico estádio de Wembley, a equipe comandada por Eddie Howe venceu o Liverpool por 2 a 1, com os gols de Alexander Isak e Dan Burn garantindo a vitória.

Com a conquista, o Newcastle conquista o seu primeiro título da competição, após dois vices em 1975/76 e 2022/23. Já o Liverpool, ainda sendo o maior campeão do torneio, perdeu o segundo título possível nesta temporada. Na última semana, os Reds caíram nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain.

O Liverpool só volta a jogar no dia 2 de abril, no clássico contra o Everton, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e pelo mesmo campeonato, o Newcastle recebe o Brentford às 15h45.