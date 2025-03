Napoli não consegue vazar o Venezia, empata sem gols e perde chance de assumir a liderança do Italiano

Atuando fora de casa, o Napoli tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Venezia na manhã deste domingo e empatou em 0 a 0. O jogo era válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Lukaku e companhia pressionou em grande parte do tempo, mas parou em grandes defesas do goleiro Radu, do time da casa.