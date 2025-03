Murilo lamenta derrota e diz que Palmeiras vai "juntar os cacos" para buscar virada em final do Paulista

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, na noite deste domingo, por 1 a 0, em duelo de ida da final do Campeonato Paulista. O zagueiro Murilo lamentou o resultado, mas garantiu que o time irá trabalhar para juntar os cacos e buscar a virada.

"A gente fica chateado pelo volume que a gente teve, posse que tivemos no segundo tempo. Pudemos agredir bastante, com bastante finalizações. A gente sai chateado pela forma que não conseguimos concluir da melhor forma para fazer um gol. Temos uma identidade. Vamos correr atrás do jogo, trabalhar e conseguir juntar os cacos para poder reverter na casa deles", disse.

O Palmeiras teve grande volume de jogo e teve chance de balançar a rede antes do Corinthians sair em vantagem. O rival abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Murilo avaliou o lance do gol e minimizou o erro da defesa.