Marcos Rocha sente no 1° tempo de final do Paulista, é substituído e pode virar desfalque no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira pode ter mais uma dor de cabeça no Palmeiras antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o lateral direito Marcos Rocha sentiu dores na perna, no primeiro tempo da partida de ida, contra o Corinthians, no Allianz Parque, e foi substituído aos 20 minutos.

Marcos Rocha sinalizou o problema aos 19 minutos após uma corrida na lateral do campo contra Memphis Depay. Ele desacelerou o passou e pediu a substituição. Assim, o treinador do Verdão promoveu a entrada de Mayke.