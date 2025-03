Leonardo Jardim cobra melhora defensiva do Cruzeiro após jogo-treino

Leonardo Jardim considera que a decisão de enfrentar um rival de elite nesta intertemporada foi acertada. "É importante fazer jogos com adversários de melhor qualidade. O Botafogo é o campeão do Brasil e da Libertadores. Foi um bom jogo de 120 minutos em que as equipes tentaram jogar seu melhor futebol, nesta fase com erros de parte a parte. Acho que já desenvolvemos conceitos importantes de posicionamento e circulação. Mas existe um longo caminho pela frente e por isso queremos fazer testes deste tipo para chegarmos mais preparados", explicou.

A ideia de Jardim é contar com um elenco uniforme do Cruzeiro. Além do Brasileirão, o time mineiro terá compromissos pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. Assim, pensando na questão física, haverá a necessidade de alternar os atletas em campo.

"Sabemos que teremos jogos do Brasileirão, da Taça e partidas internacionais. Precisamos de um grande elenco e estamos aqui para criar soluções. Com jogos a cada 3 dias, vamos ter que alterar jogadores para contar com um elenco competitivo", confirmou o comandante português.

No Brasileirão, a estreia do Cruzeiro está marcada para o sábado, dia 29 de março. O adversário será o caçula Mirassol, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).