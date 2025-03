Léo Conde elogia entrega do Ceará em vitória contra o Fortaleza

O Ceará saiu na frente do Fortaleza na disputa da decisão do Campeonato Cearense de 2025. Para o técnico Léo Condé, a entrega do elenco para seguir as determinações da comissão técnica fez a diferença para o resultado positivo neste sábado.

"Foi um jogo equilibrado, como normalmente é, muito estudado, decidido em detalhes, como foi nos últimos anos. Enfrentamos um adversário bem treinado, com bons jogadores. Nós procuramos fazer nosso trabalho aqui. Os jogadores tiveram entrega tática do primeiro ao último minuto, momentos de transição, momentos em que seríamos pressionados, momentos em que pressionaríamos. Conseguimos produzir bem, foi um jogo dentro do que planejamos e nos agradou", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Havia uma grande expectativa em relação à reação física do time do Ceará. Na partida anterior, disputada na quarta-feira, o Vozão sofreu para superar o Confiança nos pênaltis pela Copa do Brasil, gerando um desgaste até mental nos jogadores.