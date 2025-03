Internacional empata com Grêmio, mas vence no agregado e conquista Gaúcho após nove anos

Assim, as equipes voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Internacional estreia no dia 29 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Grêmio inicia a competição diante do Atlético-MG, em casa, às 18h30, também do dia 29.

PELO ÂNGULO EXCLUSIVO DO ADM, CURTAM, REPOSTEM E COMEMOREM O ?????? DE ENNER VALENCIA! ??? pic.twitter.com/8zSTxk7MDj ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 16, 2025

OS GOLS