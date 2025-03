Flamengo x Fluminense: prováveis escalações e onde assistir à final do Carioca

"Para mim, como treinador, não muda ter essa vantagem. Vou trabalhar para vencer o segundo jogo," completou.

À frente do time em sua primeira experiência como treinador no futebol profissional, Filipe Luis ostenta um histórico relevante. São 26 jogos no comando do Flamengo, com 19 vitórias, seis empates e somente uma derrota. Além disso, a equipe chega para a final com uma invencibilidade de 23 partidas.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes também vê a disputa em aberto.

"Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade de brigar pela conquista do título. Temos que ter coragem, temos que arriscar," afirmou o técnico tricolor após o jogo de ida.

No histórico da competição, o Flamengo é o clube com o maior número de títulos, 38, seguido pelo Flu, com 33. Entretanto, o Tricolor leva vantagem ao se considerar as disputas diretas. As duas equipes se enfrentaram na final em 13 ocasiões, com sete vitórias do clube das Laranjeiras. O Fla é o atual campeão e o Flu conquistou seu último título em 2023.

O Flamengo é a equipe com a melhor campanha no Estadual. Foi campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca, e passou pelo Vasco na semifinal com duas vitórias. O Tricolor avançou em terceiro lugar e eliminou o Volta Redonda com uma vitória no Maracanã e um empate na Cidade do Aço.