Flamengo empata sem gols com Fluminense e conquista o Carioca pelo placar agregado

Na parte final, os flamenguistas seguiram com o domínio do jogo. No entanto, a equipe da Gávea parou na marcação do adversário. O Fluminense apenas segurou o Flamengo para manter o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu diminuir um pouco o domínio do Flamengo. Tanto que os tricolores assustaram aos 16 minutos. Cano aproveitou cruzamento, mas cabeceou mal, pela linha de fundo.

Os rubro-negros continuaram com a posse de bola, mas sofriam para passar pela marcação tricolor. A equipe rondava a área e pecava no último passe.

Na parte final, o Fluminense esboçou uma pressão em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Keno parou em boa defesa de Rossi. Só que o Flamengo soube manter a calma e chegou a balançar a rede duas vezes, com Plata e Michael, respectivamente. Mesmo assim, os rubro-negros comemoraram o título no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 X 0 FLUMINENSE