Figueiredo tem lesão confirmada pelo Palmeiras e fica de fora da final da Libertadores sub-20

Antes de ser relacionado pelo Palmeiras para a disputa da Libertadores sub-20, Figueiredo estava treinando com o elenco profissional do clube. A joia da base alviverde estreou no clássico contra o Corinthians, no dia 6 de fevereiro, quando jogou durante cerca de 11 minutos.

Figueiredo foi titular em três dos quatro jogos do Verdão antes da final do torneio de base. Ele marcou um gol na goleada de 6 a 0 sobre o Blooming, da Bolívia, pela primeira rodada.