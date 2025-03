Ex-Santos, Ângelo é líder em assistências e dribles certos pelo Al-Nassr desde estreia

Vestido a camisa do Al-Nassr desde setembro de 2024, o meia Ângelo, ex-Santos, tem se destacado na equipe, que também conta com Cristiano Ronaldo.

Segundo dados do Sofascore, desde a sua estreia na equipe, o jogador realizou 30 jogos, sendo 24 como titular. Aos 20 anos, Ângelo lidera as estatísticas no elenco no quesito assistências. Até agora com o clube saudita, o jovem distribuiu nove passes para gol, além de ter anotado dois tentos.

Inclusive, na vitória diante do Al Khollod por 3 a 1, na última sexta-feira (14), pela Liga Saudita, o brasileiro deu passe para o gol Durán.