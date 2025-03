Enner Valencia e Alan Patrick destacam merecimento do Internacional e celebram título Gaúcho

"Sonhamos demais com esse momento. Não poderia ter sido diferente. A gente ser campeão invicto, acho que é um feito inédito. O que é um jejum também, que é muito tempo. Eu acho que conseguimos colocar o Inter mais uma vez no pódio de volta. E essa torcida merece. Sonhamos muito com esse momento, poder festejar e coroar dentro da nossa casa uma festa linda", disse o camisa 10 Alan Patrick.

O ? MAIOR ? CAMPEÃO ? DO ? RIO ? GRANDE! ? pic.twitter.com/rtmLhsFgCg ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 16, 2025 Vale destacar que o Colorado impediu o Imortal Tricolor de conquistar um octacampeonato. O único a atingir tal marca foi o próprio Internacional, entre os anos de 1969 e 1976. Assim, as equipes voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Internacional estreia no dia 29 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Grêmio inicia a competição diante do Atlético-MG, em casa, às 18h30, também do dia 29.