Em corrida com muitos incidentes, Lando Norris vence o GP da Austrália de Fórmula 1; Bortoleto abandona

A pista molhada no circuito de Albert Park mudou toda a configuração dos pilotos para a largada. Um indício de que a corrida teria muitos incidentes aconteceu ainda na volta de apresentação, quando o novato francês Isack Hadjar, da RB, rodou e bateu no muro ainda na curva 2. O jovem piloto deixou o carro bastante abalado e foi consolado pelo pai de Lewis Hamilton no paddock.

Após uma largada limpa, Jack Doohan, da Alpine, também bateu e ficou de fora. Como consequência, o Safety Car foi ativado. Já sob bandeira amarela, foi a vez do espanhol Carlos Sainz, da Williams, rodar na última curva e bater no muro, sendo mais um a ter que abandonar a prova.

Na primeira volta, Verstappen assumiu a segunda colocação, antes do australiano Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu se manter na pista, mas foi ultrapassado por Kimi Antonelli, da Mercedes, além de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe.

Com dois carros para serem removidos ao mesmo tempo, o Safety Car foi para os boxes apenas na volta 7. Alguns pilotos aproveitaram a oportunidade e renovaram seus pneus intermediários.

Durante a volta 17, Kimi Antonelli rodou, mas estava em uma área sem muros, conseguindo se recuperar e voltar à corrida. Ainda na volta 17, Verstappen errou o tempo de fazer uma curva e foi ultrapassado por Oscar Piastri, que retomou a segunda posição.

Com 32 voltas completadas, foi a vez do experiente Fernando Alonso rodar, bater e abandonar a corrida. O incidente fez com que alguns pilotos fossem aos boxes e trocassem os pneus intermediários (chuva leve) para os slicks (macios).