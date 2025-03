Em 2025, Luciano faz melhor início de ano pelo São Paulo em participações em gols

Nos dois anos seguintes, Luciano anotou dois gols e uma assistência em seus primeiros dez jogos. Já na última temporada, o camisa 10 contribuiu com apenas um tento marcado.

Em 2025, Luciano balançou as redes na vitória contra o Guarani, por 1 a 0, e duas vezes no empate com o Velo Clube, por 3 a 3. Ambos os jogos foram válidos pelo Campeonato Paulista, competição na qual o São Paulo caiu na semifinal para o Palmeiras.

Luciano tem tudo para ampliar os bons números pelo São Paulo no próximo dia 30. No Morumbis, o time de Luis Zubeldía recebe o Sport pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).