Deivid Washington exalta elenco e celebra primeiro gol em retorno ao Santos

Neste domingo, o Santos goleou o Coritiba por 4 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba, em amistoso. Autor do quarto gol, Deivid Washington balançou as redes pela primeira vez desde que retornou ao time da Vila Belmiro.

O atacante de 19 anos celebrou o primeiro tento e falou sobre a concorrência com Tiquinho Soares, dono de outros dois gols da goleada, no ataque do Peixe.