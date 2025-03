Decisivo contra o Palmeiras, Yuri Alberto valoriza vitória do Corinthians e revela dores no ombro

O Corinthians saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da decisão, disputado neste domingo no Allianz Parque. Com o resultado, o Alvinegro terá a vantagem do empate no duelo de volta, que acontece na Neo Química Arena.

Após o primeiro Derby da decisão, Yuri Alberto revelou que precisou atuar com dores no ombro e valorizou a grande vitória do Corinthians. O camisa 9, porém, deixou claro que não há nada resolvido.

"A gente sabe da importância da vitória aqui, ainda mais fora de casa. A gente sabe da dificuldade que seria, ainda mais por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Também estou com um problema no ombro, não sei como consegui jogar hoje. Vocês podem ver que perdi todos os duelos, não estou conseguindo segurar nenhuma bola, mas na única bola que eu recebi ali eu pude matar, então só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar marcando mais uma vez em um jogo decisivo como esse, em um Derby. Acho que isso não dá tranquilidade, temos que continuar trabalhando. Sabemos que 1 a 0 é um resultado muito difícil, difícil de segurar, como foi hoje, ainda mais no final do jogo, eles deram um calor na gente e quase tomamos o empate, mas saímos vitoriosos. Vamos trabalhar bastante esses dias. Não sei se o jogo vai ser quinta ou se vai passar para o final de semana, mas vamos trabalhar bastante em cima disso, a cada detalhe, a cada erro, para acertar tudo. Sabemos que em casa somos muito fortes", declarou em entrevista à TNT Sports.