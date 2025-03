Decisiva, Robinha revela que pediu para bater pênalti que deu título ao São Paulo

O São Paulo conquistou no último sábado o título da Supercopa do Brasil feminina. A equipe são-paulina foi campeã em cima do Corinthians, com vitória nos pênaltis, por 4 a 3, no Morumbis, após empate no tempo normal.

Dona do pênalti que deu o título ao São Paulo, a meio-campista Robinha celebrou o título. A atleta revelou que pediu para cobrar a última penalidade da decisão e que estava confiante no momento.

"É a realização de um sonho, nós lutamos muito para estar aqui e treinamos bastante. Quando eu pedi para bater o último pênalti, eu estava muito confiante e sabia que ia fazer e que a gente ia sair daqui campeão", disse Robinha.