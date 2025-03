Com dois de Tiquinho, Santos goleia o Coritiba em amistoso fora de casa

O Santos visitou e goleou o Coritiba neste domingo, no estádio Couto Pereira, em amistoso. Com gols de Tiquinho Soares (2), Zé Ivaldo e Deivid Washington, o Peixe venceu o jogo por 4 a 1. Nicolas Careca marcou para o Coxa.

A equipe alvinegra abriu o placar no começo do jogo, com gol de pênalti de Tiquinho, mas tomou o empate pouco tempo depois. O time praiano se recuperou e fez 3 a 1 antes do intervalo. Na segunda etapa, Deivid Washington matou o confronto.

O amistoso deu ritmo de jogo ao Santos, que não entrava em campo desde o último domingo. O Peixe volta a campo no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).